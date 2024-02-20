В Ленобласти алабай загрыз 66-летнюю хозяйку и снял с нее скальп

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В Ленинградской области пёс породы алабай разорвал свою хозяйку и снял с нее скальп. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на экстренные службы.
Женщина скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Ей тело обнаружил сын в ночь на 20 февраля во дворе дома на улице Железнодорожной. Зверь снял с хозяйки скальп. Он вызвал на место оперативные службы.
После происшествия сотрудники полиции начали проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего
До этого сообщалось, что стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак