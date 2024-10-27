По факту массовой драки в подмосковном парке проводится проверка

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По факту массовой драки в городе Пушкино Московской области проводится расследование. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, сигнал о происшествии поступил 26 октября около 18:00. На основании этого полиция провела расследование по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ.
Ранее сообщалось, что конфликт зафиксировали в центральном парке города Пушкино Московской области. Неизвестный, возможно, травмированный после выяснения отношений, открыл стрельбу из оружия. Испугавшись шума, люди массово покинули парк.
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«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, нарушившие общественный порядок, опрашиваются очевидцы», – заключилрезюмировали в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что конфликт зафиксировали в центральном парке города Пушкино Московской области. Неизвестный, возможно, травмированный после выяснения отношений, открыл стрельбу из оружия. Испугавшись шума, люди массово покинули парк.
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Александр Климов