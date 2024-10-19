Прокуратура проведет проверку ситуации с отравлением детей алкоголем на Урале

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
Ситуацию с отравившимися алкоголем подростками на Урале проверит региональная прокуратура, заявили в ведомстве. Пострадавших госпитализировали.
«Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с доставлением в больницу подростков с признаками отравления спиртосодержащей продукцией», — сказано в публикации в Telegram.
Инцидент произошел в субботу, 19 октября. Подростки в возрасте 13, 14 и 16 лет употребляли алкогольную продукцию на территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге. Позже их отправили в больницу, сейчас они в удовлетворительном состоянии, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что произошло в Москве на Волгоградском проспекте.
Читайте также:
В автомобиле в Домодедово обнаружили тела мужчины и женщины
В Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и газель
В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы популярного рэпера
Никита Кротов