В автомобиле в Домодедово обнаружили тела мужчины и женщины

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Тела мужчины и женщины нашли в автомобиле на дороге в подмосковном Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.
Согласно информации следствия, смерть девушки 2002 года рождения и ее молодого человека 1998 года рождения не носит криминальный характер. По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление угарным газом.
Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что тело неизвестного мужчины всплыло в Москве-реке неподалёку от делового центра «Москва-сити». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что тело неизвестного мужчины всплыло в Москве-реке неподалёку от делового центра «Москва-сити». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова