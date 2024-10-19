В Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и газель

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России
Грузовик и газель столкнулись на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье. Об этом информирует МЧС России в своем Telegram-канале.
В результате столкновения оба авто загорелись. Согласно информации ведомства, в результате аварии никто не пострадал.
Отмечается, что на месте происшествия работают восемь специалистов и две единицы техники. В настоящее время открытое горение удалось ликвидировать, добавили в МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в новой Москве произошло столкновение пожарной машины и автобуса. В результате ДТП два человека пострадали. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что на месте происшествия работают восемь специалистов и две единицы техники. В настоящее время открытое горение удалось ликвидировать, добавили в МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в новой Москве произошло столкновение пожарной машины и автобуса. В результате ДТП два человека пострадали. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова