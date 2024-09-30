По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку

В настоящее время подтверждается информация о пожаре в доме в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Прокурор Тимирязевского района Алексей Дудкин руководит работой экстренных служб по этому делу.
Пожар был ликвидирован в 4:19 по московскому времени. По данным Telegram-канала Shot, баллон, взорвавшийся в квартире, мог быть неправильно установлен рабочими.
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«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», – отметили в прокуратуре.
Пожар был ликвидирован в 4:19 по московскому времени. По данным Telegram-канала Shot, баллон, взорвавшийся в квартире, мог быть неправильно установлен рабочими.
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Александр Климов