Известны подробности покушения на экс-начальника Еленовской колонии в ДНР

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Покушение на экс-начальника Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергея Евсюкова готовили примерно полгода, пишет Telegram-канал Mash. Авторы публикации уточнили, что злоумышленники были в курсе привычки погибшего осматривать машину перед посадкой.
Взрывчатку заложили со стороны водительского кресла. По предварительным данным, завербованные Украиной жители ДНР пользовались одноразовыми телефонами с такими же однодневными сим-картами. Все произошло ночью после активации устройства с пульта и привода в действие при помощи телефонного звонка. Злоумышленники следили за Евсюковым, изучая его привычки и маршруты.
Ранее сообщалось, кто стоит за взрывом автомобиля Евсюкова, который произошел 9 декабря.
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Никита Кротов