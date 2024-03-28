В МВД рассказали об идентификации машины террористов в «Крокусе»

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Автомобиль террористов смогли установить благодаря видеозаписи из горящего «Крокус Сити Холла». Об этом информирует официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она пояснила, что на место теракта прибыли начальник полиции УМВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков. Первым делом они отправились в серверную, так как понимали, что нужно изъять видеозаписи, пока пожар не уничтожил их.
Специалисты МВД раскрыли маршрут предполагаемых нападавших, благодаря взлому двери серверной и анализу видеозаписей. Они передали сведенья в оперативный штаб, и в итоге террористов задержали.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним данным, при теракте погибли 143 человека, 152 пострадали.
Ранее сообщалось, что устроивших теракт в «Крокусе» вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Специалисты МВД раскрыли маршрут предполагаемых нападавших, благодаря взлому двери серверной и анализу видеозаписей. Они передали сведенья в оперативный штаб, и в итоге террористов задержали.
Ранее сообщалось, что устроивших теракт в «Крокусе» вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак