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В МВД рассказали об идентификации машины террористов в «Крокусе»

МВД: машину террористов установили благодаря видео из горящего «Крокуса»
28 марта 2024, 08:17
Фото: istock / Supersmario

Фото: istock / Supersmario

Автомобиль террористов смогли установить благодаря видеозаписи из горящего «Крокус Сити Холла». Об этом информирует официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она пояснила, что на место теракта прибыли начальник полиции УМВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков. Первым делом они отправились в серверную, так как понимали, что нужно изъять видеозаписи, пока пожар не уничтожил их.

Специалисты МВД раскрыли маршрут предполагаемых нападавших, благодаря взлому двери серверной и анализу видеозаписей. Они передали сведенья в оперативный штаб, и в итоге террористов задержали.


Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним данным, при теракте погибли 143 человека, 152 пострадали.

Ранее сообщалось, что устроивших теракт в «Крокусе» вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*запрещенная в России террористическая организация
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Спасавшую людей в «Крокусе» школьницу воспитывают доброволец и сестра милосердия
28 марта 2024, 09:36

Фото: пресс-служба Московской области

Школьница Александра Кравченко, спасавшая людей при теракте в «Крокус Сити Холле», из многодетной семьи, её воспитывают доброволец и сестра милосердия. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным издания, 15-летняя девочка учится в кадетской школе, у нее четыре старших брата и младшая сестра. Отец юной героини — военный, он проходил службу в Сербии и был там трижды ранен.

В 2000-х мужчина приехал в РФ и начал активно заниматься воспитанием детей и молодежи. Он организовал одну из первых ассоциаций военно-патриотических клубов современной России «Стягъ» и движение «Косовский фронт».

Мать Александры работает преподавателем в учебном центре больницы Святителя Алексия. Она на регулярной основе отправляется с гуманитарной миссией в зону СВО.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, жертвами теракта стали 143 человека.

Ранее сообщалось, что в Госдуме наградили подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Житель Ступина попался на выращивании конопли на своём балконе
28 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/chanakon laorob

33-летнего жителя городского округа Ступино задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На балконе задержанного был обнаружен гроубокс, внутри которого были горшки с растениями, визуально похожими на коноплю. Кроме того, в квартире находились стеклянные банки и пластиковые контейнеры с растительным веществом. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком, который получают из конопли, — марихуаной», — говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанный производил наркотики, чтобы потом продавать их через тайники-закладки.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а также «Приготовление к преступлению».

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#ступино
#наркотики
#криминал
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При теракте в «Крокусе» погибли женщина-кондитер с сыном, отца найти не удалось
28 марта 2024, 08:49

Фото: iStock/Soumen Hazra

Женщина-кондитер и её 12-летний сын погибли в теракте в «Крокусе». Виктория и Артемий из Москвы появились в соответствующих списках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В апреле подростку должно было исполниться 13 лет. Отмечается, что отца семьи Василия до сих пор найти не удалось, он считается пропавшим без вести.

Виктория работала директором магазина для кондитеров и была замужем дважды. От первого брака у неё осталось трое детей – Артемий и ещё две дочери. В браке со вторым мужем Василием она воспитывала их общую 6-летнюю дочь.

Ранее сообщалось, что семья из трёх человек пропала после теракта в «Крокусе». Последний раз Виктория Ченгаева, Василий Хозин и Артемий Шалаев выходили на связь из здания концертного зала.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#семья
#семьи
#человек
#рф
#крокус сити холл
#теракт
#смерть
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Умер звезда сериала «Молодёжка» Юрий Ваксман
Актёр и режиссер Юрий Ваксман скончался в 62 года
28 марта 2024, 08:34

Фото: istock / SergeyPankratov

В возрасте 62 лет скончался актёр, продюсер и заслуженный работник культуры России Юрий Ваксман. Об этом информирует пресс-служба Ярославского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) во «ВКонтакте».
«Практически с открытия ТЮЗа и до 1992 года Юрий Михайлович служил в нашем театре. Большая утрата для Ярославля», — сказано в сообщении.
Ваксман известен благодаря многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах. Он исполнил роль Николая Шульмана в сериале «Молодежка», сыграл Кондакова в фильме «Ночные стражи» и Малыгу в фильме «Молодой волкодав».

Помимо этого, Ваксман — сооснователь Ярославского камерного театра и создатель кинокомпании «Ярсинема».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования близким, а также всему театральному сообществу.

Ранее стало известно, что скончался лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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The Sun: Бразильские браконьеры убили самую большую в мире змею
28 марта 2024, 07:34

Фото: iStock/slowmotiongli

Самая большая в мире змея по имени Ана Джулия была найдена мёртвой в бразильских тропических лесах Амазонки всего через несколько недель после её самого первого обнаружения учёными. Об этом пишет британское издание The Sun. Длина Аны Джулии превышала 8 метров, а ее вес достигал около 200 кг.
Пять недель назад группа ученых обнаружила ранее не задокументированный вид гигантской анаконды в Амазонке во время съемок в сериале National Geographic Disney «От полюса к полюсу с Уиллом Смитом». Новый вид, описанный позднее в журнале Diversity, произошел от ранее известной южной зеленой анаконды около 10 миллионов лет назад, генетически отличаясь от нее на 5,5 процента.

Сейчас же тело легендарной рептилии нашли 24 марта в реке Формозу в сельской местности Бонито на юге бразильского штата Мату-Гросу-ду-Сул.

Идентичность змеи подтвердили несколько экспертов, в том числе режиссер Кристиан Димитрис, который узнал уникальные отметины на морде анаконды, аналогичные отпечаткам пальцев. Профессор Жулиана Терра из Университета Сан-Паулу также заявила, что это определенно та самая знаменитая Ана Джулия, являвшаяся символом региона.

«С огромной болью в сердце я хочу сообщить вам, что могучая большая зеленая анаконда, с которой я плавал, была найдена мертвой в реке в эти выходные <...> Насколько нам известно, она была очень здоровой и все еще в расцвете сил, и в ближайшие годы она могла бы позаботиться о многих потомках. Поскольку вокруг плавает не так много [представителей] этого вида колоссальных змей, удар по биоразнообразию (и этому конкретному виду в частности) также огромен», — печально отметил профессор Фрик Вонк, британский биолог и телеведущий, после встречи с которым анаконда и получила свою популярность.

Смерть Аны Джулии считается действительно колоссальной утратой для биологического разнообразия Амазонии. Военная экологическая полиция Бразилии ведет расследование обстоятельств убийства анаконды, и ученые и защитники природы надеются на установление виновных и суровое наказание.

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#змеи
#убийство
#браконьеры
#бразилия
#ученые
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В семье одного из террористов высказались о трагедии в «Крокусе»
Родственница обвиняемого Шамсиддина заявила о боли из-за теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 07:23

Фото: istock / Robert Nieznanski

Жена брата подозреваемого по делу о теракте в «Крокус сити холле» Фаридуна Шамсиддина Гульбахор Джонова заявила, что ей очень больно из-за трагической гибели людей от рук её родственника и она выражает соболезнования российскому народу. Об этом стало известно РИА Новости.
«Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею», — сказала она корреспонденту издания.
Ранее выяснилось, что Фаридун Шамсиддин родился в кишлаке Лойоби города Гиссар, который находится в 50 км от Душанбе. Около шести месяцев назад он отправился в Москву, чтобы заработать, а до этого работал в пекарне.

Помимо этого, 26 марта скромный дом Фаридуни, построенный из цементных блоков, в Таджикистане опечатали.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним данным, при теракте погибли 143 человека, 152 пострадали.

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#дом
#мать
#террористы
#человек
#соболезнования
#новости
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На АЭС «Пакш» в Венгрии остановлен первый энергоблок, а второй теряет мощность
28 марта 2024, 06:38

Фото: iStock/Nordroden

Ядерный реактор первого энергоблока АЭС «Пакш» в Венгрии остановлен из-за срабатывания системы автоматической защиты, а второй работает не на полную мощность из-за отказа одного из элементов конструкции, сообщило 28 марта ТАСС. Сейчас специалисты определяют причину сбоя в работе ядерного реактора.
Ядерный реактор первого энергоблока АЭС «Пакш» в Венгрии был остановлен из-за срабатывания системы автоматической защиты. Второй энергоблок смог работать с мощностью лишь 100 МВт из-за выхода из строя одного из насосов. Оба инцидента произошли ещё утром 25 марта, и безопасность энергоблоков не была подвержена угрозе.

АЭС в Пакше, построенная советскими специалистами, дает половину всей производимой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440, и в настоящее время идёт строительство ее второй очереди. Москва уже подтвердила готовность финансировать сооружение АЭС «Пакш-2», потенциально оцениваемое в €12,5 млрд.

Напомним, что ещё десять лет назад, в 2014 году, Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 миллиардов евро на возведение АЭС. В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало «Росатому» разрешение на возведение 5 и 6 энергоблоков АЭС «Пакш». А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.

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#энергетика
#аэс
#венгрия
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МВД: США выдали россиянина, обвиняемого в похищении своей дочери и насилии
28 марта 2024, 03:52

Фото: iStock/siyahrir_maulana

В Российскую Федерацию из США привезли россиянина Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении своей же дочери и её последующем истязании, сообщает МВД России.
«В результате взаимодействия правоохранительных органов РФ и США Алексей Смирнов был задержан на территории США и доставлен в Москву», — пояснили правоохранители.

Они добавили, что Смирнов обманом увез дочь 2012 года рождения во Флориду, где систематически избивал, оскорблял и унижал её. В 2020 году против него возбудили уголовное дело об истязании, а потом объявили в международный розыск.

Ранее стало известно, что Казахстан отказал США в экстрадиции задержанного в Алма-Ате гражданина России Никиты Кислицина. По словам дипломата, Казахстан дал согласие на российский запрос и отказал в просьбе об экстрадиции россиянина американской стороне.

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#преступление
#сша
#россия
#дети
#насилие
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Устроивших теракт в «Крокусе» вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ*
27 марта 2024, 23:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»* и работающий на аудиторию в Таджикистане. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на данном канале террористы могли получать необходимые сведения для организации массового расстрела людей в концертном зале в Красногорске. В настоящий момент Telegram-канал «Голос Хорасана» удален.

В среду 27 марта поступила информация, что один из заключенных по делу о теракте в «Крокусе» скончался в СИЗО. По данным ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, данная информация не соответствует действительности. Террористы находятся в одиночных камерах отдельно друг от друга. Они заключены под стражу сроком на два месяца, пока ведется следствие.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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* запрещенная в России организация
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#террористы
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