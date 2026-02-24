Победившая рак россиянка год прожила с салфеткой в груди из-за забывчивого хирурга

24 февраля 2026, 15:42

Жительница Тулы год прожила с салфеткой в груди после операции в Петербурге

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Жительница Тулы подала в суд на пластического хирурга, который во время операции по протезированию молочной железы оставил в ее теле марлевую салфетку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.