Победившая рак россиянка год прожила с салфеткой в груди из-за забывчивого хирурга
Жительница Тулы подала в суд на пластического хирурга, который во время операции по протезированию молочной железы оставил в ее теле марлевую салфетку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Женщина по имени Екатерина победила рак и решилась на установку импланта. Для этого она выбрала хирурга Виталия Скворцова и отправилась на операцию в Сант-Петербург. Первые полгода Екатерина была довольна результатом, но затем начались отеки, воспаление и мучительный зуд. Доктор прописал антибиотики, заверив, что это обычная реакция на инородное тело. Однако боль усиливалась, грудь потемнела и увеличилась в размере. Когда пациентка пришла к Скворцову с жалобами на гной, он отказался что-либо делать.
Имплант экстренно извлекли в другой клинике. Внутри врачи обнаружили марлевую салфетку, которую забыл хирург. Волокна вросли в ткани, поэтому их пришлось вырезать, рану зашить не смогли. По словам пострадавшей, ее отправили в очередную клинику с «торчащими из дыры ребрами».
Суд обязал Скворцова выплатить женщине 650 тысяч рублей в качестве компенсации, однако доктор оспаривает решение, не признавая за собой врачебную ошибку. По словам адвоката тулячки Асада Юсуфова, из-за этого она мучилась целый год и ходила по медикам.
