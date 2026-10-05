В Нижнем Новгороде по делу о расчленении обнаружили третьего погибшего
Следствие по делу о расчленении тел в Нижнем Новгороде установило личность ещё одного погибшего. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Накануне сотрудники ДПС остановили автомобиль «Газель» возле Борского моста. Во время проверки пассажир резко выбежал из салона и скрылся. Внутри машины нашли останки, предположительно, пожилой женщины и 18-летней девушки.
Правоохранители выяснили адрес проживания, который связан с жертвами, и нашли в квартире труп мужчины. Установлено, что погибший состоит в родстве с обеими женщинами. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
До этого стали известны детали страшного убийства москвички и её дочери. Подозреваемый в расправе заявил, что не имел корыстного умысла.
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