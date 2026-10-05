В Красноярске девятилетний мальчик погиб после падения с 17-го этажа
В Красноярске под окнами многоэтажного дома обнаружили тело девятилетнего мальчика. Об этом пишет Telegram-канал «Проспект мира».
Трагедия произошла в высотном здании в Преображенском микрорайоне. Школьник, предположительно, упал с 17-го этажа. Спасти его не удалось.
Местные жители рассказали, что сотрудники полиции обошли дом, однако родителей мальчика они не нашли. Возможно, ребёнок жил в другом месте. В региональном Следственном комитете пока не комментируют произошедшее. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии. Полицейские продолжают опрашивать соседей и очевидцев.
До этого сообщалось об инциденте в Пермском крае. Там пять подростков пострадали при пожаре в бесхозном гараже.
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