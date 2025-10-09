«Побоище у Магнита»: Ульяновские модели подрались с продавцами и требуют денег

09 октября 2025, 18:50

Суд оштрафовал продавца из Ульяновска за драку с покупательницами

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Ульяновске суд оштрафовал продавца супермаркета на 5 тысяч рублей за драку с покупательницами. Подробности сообщает РЕН ТВ.