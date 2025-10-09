«Побоище у Магнита»: Ульяновские модели подрались с продавцами и требуют денег
В Ульяновске суд оштрафовал продавца супермаркета на 5 тысяч рублей за драку с покупательницами. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Конфликт произошёл ещё весной. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина напала на клиенток. Суд обязал продавца выплатить одной из пострадавших компенсацию за моральный ущерб.
По версии продавца, спор начался из-за претензий к разгрузке тележек около автомобиля покупательниц. После словесной перепалки одна из клиенток плюнула продавцу в спину, что и спровоцировало физическое столкновение. Следует отметить, что зачинщицы конфликта оказались участницами конкурса «Мисс Ульяновского региона».
После драки все гражданки обратились в травмпункт. Продавец не согласна с решением суда и намерена обжаловать размер компенсации. Она заявляет, что со стороны покупательниц продолжается давление.
Читайте также: