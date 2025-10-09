В российском ресторане быстрого питания избили двух иностранных студенток
В Петербурге проверят инцидент с избиением девушек в ресторане быстрого питания. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По информации ведомства, две иностранные студентки 24 и 26 лет из одного из городских вузов обратились в полицию Приморского района. Они рассказали, что 7 октября в ресторане на проспекте Испытателей, 27, у них возник конфликт с компанией молодых людей.
Неизвестные нанесли девушкам телесные повреждения и скрылись. Студентки обратились за медицинской помощью. Врачи зафиксировали у них синяки, ушибы и ссадины. Правоохранительные органы сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Они объявили нападавших в розыск.
