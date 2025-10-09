В российском регионе внук совершил ужасное убийство 82-летней пенсионерки
В Кабардино-Балкарии 23-летний житель села Майское убил свою 82-летнюю бабушку. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Конфликт между родственниками произошёл на бытовой почве. Следователи установили, что молодой человек задушил пенсионерку. Между внуком и бабушкой ранее неоднократно возникали ссоры.
После инцидента подозреваемый полностью признал свою вину. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас они проводят все необходимые процессуальные действия.
