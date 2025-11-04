Россиянин искромсал жену из-за предстоящего развода
Россиянин изрезал жену ножом из-за предстоящего развода в турецкой Алании. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Мужчина поджидал супругу на улице Махмутлар. По словам очевидцев, сначала они начали спорить и громко кричать, а затем ссора переросла в поножовщину — муж несколько раз ударил женщину по телу, лицу и голове.
Когда россиянка упала на землю, ее супруг попытался скрыться. Однако прибывшие на место полицейские быстро задержали окровавленного нападавшего с орудием преступления в руках. Сейчас они пытаются понять его мотивы. Основной версией считают бракоразводный процесс. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга воткнула нож в глаз мужу за шутку об измене.
