Отстраненный замглавы Генштаба РФ Шамарин частично признался в получении взятки

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Арестованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого ранее отстранили от должности замглавы Генерального штаба ВС РФ, частично признал вину в получении взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Генерал заявил, что получил 19 млн, вместо заявленных следствием 36 млн рублей, говорится в статье.
По данным издания, Шамарин также добавил, что у него не было полномочий решать вопросы о номенклатуре и объемах продукции «Телты», который поставляет устройства спецсвязи для военных и ФСО.
Ранее сообщалось, что генералу продлили арест до 21 октября.
По данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.
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Ранее сообщалось, что генералу продлили арест до 21 октября.
По данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.
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Данил Пономарев