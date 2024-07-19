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Отстраненный замглавы Генштаба РФ Шамарин частично признался в получении взятки

19 июля 2024, 02:25
Фото:istock/Atstock Productions

Фото:istock/Atstock Productions

Арестованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого ранее отстранили от должности замглавы Генерального штаба ВС РФ, частично признал вину в получении взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Генерал заявил, что получил 19 млн, вместо заявленных следствием 36 млн рублей, говорится в статье.
По данным издания, Шамарин также добавил, что у него не было полномочий решать вопросы о номенклатуре и объемах продукции «Телты», который поставляет устройства спецсвязи для военных и ФСО.

Ранее сообщалось, что генералу продлили арест до 21 октября.



По данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.

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В Словакии избили депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию
В Словакии напали на депутата, не поддержавшего резолюцию против РФ
19 июля 2024, 02:29

Фото: istock / Derek Brumby

Член словацкого парламента и представитель местной фракции SNS Павел Люптак, недавно отказавшийся подписывать резолюцию об осуждении действий ВС России, подвергся нападению. Об этом сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик на своей странице в соцсети Facebook*.
«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», —сообщил он.
Сведения о состоянии пострадавшего не приводятся.

15 июля депутат от оппозиционной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Беата Юрик предложила вынести на повестку заседания парламента рассмотрение резолюции об осуждении якобы удара военных сил РФ по детской больнице в Киеве, которая, по информации российского Минобороны, получила повреждения от ракеты украинской ПВО. Это предложение поддержал лишь 41 депутат, такого числа не хватило для включения вопроса в повестку.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В Сингапуре пенсионер год подглядывал за квартиранткой через 8 скрытых камер
19 июля 2024, 01:06

Фото: istock/Omar Osman

В Сингапуре 68-летний пенсионер почти год подглядывал за квартиранткой через 8 скрытых камер. Об этом сообщает издание Mothership. Пожилой извращенец хранил интимные снимки 29-летней девушки и пользовался для сексуального удовлетворения, говорится в сообщении.
По данным издания, жительница Малайзии снимала у супружеской пары одну из комнат и имела доступ к ванной комнате с туалетом. Уточняется, что в какой-то момент девушка обнаружила небольшое отверстие под кондиционером и нашла там скрытую камеру.

Когда началось расследование, выяснилось, что старик спрятал в восьми местах шпионские устройства, которые вели непрерывную запись, а на его компьютере нашли около 50 фотографий квартирантки в душе и туалете, пишет автор статьи.

Сообщается, что сторона обвинения просит суд приговорить пенсионера к реальному сроку от 10 до 12 месяцев.

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МЧС: площадь лесного пожара под Туапсе выросла до 3,2 га
19 июля 2024, 00:36

Фото: IStock/gorodenkoff

Площадь природного пожара в Туапсинском лесничестве Краснодарского края выросла 3,2 га, увеличившись почти в два раза. Об этом со ссылкой на региональные экстренные службы сообщает ТАСС.
«Площадь пожара увеличилась до 3,2 га», — сообщили в пресс-службе краснодарского МЧС России.
Изначально пожар обнаружили через систему «Лесохранитель» и, согласно заявлению краевого Минприроды, его площадь достигала 1,5 га.

На данный момент спасатели все еще пытаются локализовать возгорание.

Ранее сообщалось, что пожар в Коктебеле был вызван действиями 50-летнего жителя Крыма, который резал болгаркой металл рядом с сухой растительностью. В результате работы чрезвычайных служб пожар был локализован и потушен на площади 40 га. В общей сложности было задействовано два вертолета Ка-32, самолет Ил-76, более 320 специалистов и 84 единицы техники.

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Семейную пару осудили за салфетки с надписями о Бандере
В Петербурге дали срок паре художников за открытки со стихами о Бандере
19 июля 2024, 00:22

Фото: istock / Michał Chodyra

Суд вынес приговор художникам Александру Доценко и Анастасии Дюдяевой. Они признаны виновными в публичных призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента». Супруги не признали вину, сообщает «Фонтанка».
Дюдяева получила 3 года и 6 месяцев колонии-поселения, ее супруг — 3 года. Прокуратура выступала с требованием назначить обоим по 4 года колонии общего режима.

Семейная пара была задержана в январе в их доме в поселке Тайцы в Ленобласти при участии ФСБ и ОМОНа, после обращения в покупателей магазина в правоохранительные органы. По данным издания, две посетительницы накануне Рождества обнаружили в продуктах из «Ленты» на Таллинском шоссе салфетки со стихами, «славящими Степана Бандеру».

Ранее сообщалось, что режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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*Внесены в перечень террористов и экстремистов

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#рф
#терроризм
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Бастрыкин потребовал доклад о ходе дела об избиении участника СВО в Петербурге
18 июля 2024, 23:33

Фото: сайт Кремля

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление уголовное дело об избиении безрукого ветерана специальной военной операции на парковке в Санкт -Петербурге. Как сообщил в Информационном центре СКР, это сделано для «наиболее полного и объективного расследования» дела.
По информации следствия, в декабре 2023 года инвалида, ветерана боевых действий и бойца спецоперации избили двое мужчин, которым он сделал замечание из-за парковки их «Лексуса». Помимо найденных травм, 30-летние неадекватные оскорбляли мужчин. По данным пресс-службы СК, их высказывания «были направлены на возбуждение ненависти в отношении участника спецоперации и унижали достоинство человека по признакам национальности и наличия инвалидности». Отметим, что один из агрессоров — уроженец Абхазии.

Оба фигуранта были отправлены в СИЗО как подозреваемые в хулиганстве (213 УК). В ГСУ СК РФ по Петербургу возбудили дело о ненависти по национальному признаку (282 УК).

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В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с загоревшимися КАМАЗом и Mercedes
18 июля 2024, 23:08

Фото: МВД по Республике Калмыкия

В Калмыкии сегодня вечером, 18 июля, на трассе столкнулись и загорелись грузовой КАМАЗ и легковой Mercedes, пять человек погибли. Об этом сообщает МВД республики. Жертвами аварии стали водитель и четыре пассажира иномарки, говорится в сообщении.
По данным ведомства, авария произошла около 17:30 на трассе «Комсомольский — Артезиан», на месте работала следственно-оперативная группа.

«В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира автомашины Mercedes, среди которых предварительно один ребенок», – заявили в полиции.
После аварии возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК: Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Ход расследования взяла на контроль местная прокуратура.

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В центре Ялты отключили свет из-за аварии на подстанции, ремонт займет 4-5 часов
18 июля 2024, 22:56

Фото: istock/Алексей Кравчук

Авария на подстанции привела к отключению света в центре Ялты в Крыму, ремонтные работы займут примерно 4-5 часов. Об этом сообщает администрация города. По ее данным, оказался поврежден высоковольтный кабель.
«В связи с аварией на подстанции Дарсан (поврежден высоковольтный кабель) произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты», – указано в сообщении.
В мэрии также отметили, что на месте уже работает бригада «Крымэнерго», окончание ремонтных работ прогнозируют через 4-5 часов.

Власти просят ялтинцев экономно использовать электричество, пока на подстанции ведутся работы.

Ранее сообщалось, что в Крыму ввели веерные отключения электричества из-за аномально высоких температур. В «Крымэнерго» предупредили, что в ряде городов и сел возможны кратковременные сбои в поставках электроэнергии. Россиян, проживающих на полуострове, призвали экономить электричество и не использовать электроприборы без особой необходимости.

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МЧС: под Вологдой перевернулась лодка с семью пассажирами, два человека утонули
18 июля 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Лодка с семью пассажирами перевернулась в Вологодской области. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное ГУ МЧС. По информации спасателей, в результате трагедии утонули два человека. Речь идет о шестилетней девочке и 46-летней женщине.
«Трагедия на воде произошла в Усть-Кубинском районе. Сегодня вечером на озере Белавинском перевернулась лодка с людьми. По предварительной информации, в лодке находилось 7 человек, в том числе четверо детей. <...> Двое, 46-летняя женщина и девочка 2018 года рождения, утонули. Тела погибших извлечены из воды», — сказано в публикации.

Ранее представитель ведомства Сергей Воронов сообщал, что противопожарные системы «Крокус Сити Холла» не предназначались для ликвидации поджогов, тем более, если применялись легковоспламеняющиеся жидкости. Перед этим в МЧС уточнили, что боевики использовали бензин или же бензин, смешанный с маслом.

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Экс-командующий 58 армией Попов обжаловал домашний арест за хищение на 100 млн
18 июля 2024, 21:56

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест, назначенный ему по делу о хищении металлопроката на 100 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд сообщают РИА Новости.
По данным агентства, генерала отправили под домашний арест до 11 октября, но сегодня, 18 июля, обвиняемый подал жалобу на избранную ему меру пресечения.

До этого экс-командующий находился в СИЗО, пока суд не смягчил меру пресечения до домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что генералу Попову вменяют мошенничество за хищение более 1,7 тонн изделий металлоконструкций на сумму 130 млн рублей, которые должны были быть использованы для строительства оборонительных сооружений.

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