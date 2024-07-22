В Перми бизнесмен пытался дать взятку ФНС салатом, где было полмиллиона рублей

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Предприниматель Юрий Никитин из Перми пытался дать взятку инспектору ФНС салатом, где было спрятано 500 000 рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что бизнесмен занимается перевозками. Взятку инспектору налоговой службы он хотел дать за отмену контрольных проверок бизнеса.
Мужчина придумал оригинальный способ. Предприниматель спрятал полмиллиона рублей в листьях салата. Букет он отдал своему бухгалтеру. С этими деньгами женщину взяли полицейские.
Ранее сообщалось, что в Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки. Кузбек Мурзаев подозревается в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, во время обыска в его кабинете было обнаружено 4,4 грамма гашиша.
Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мужчина придумал оригинальный способ. Предприниматель спрятал полмиллиона рублей в листьях салата. Букет он отдал своему бухгалтеру. С этими деньгами женщину взяли полицейские.
Ранее сообщалось, что в Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки. Кузбек Мурзаев подозревается в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, во время обыска в его кабинете было обнаружено 4,4 грамма гашиша.
Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Дарья Осипова