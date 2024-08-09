Почти 400 мигрантов обнаружили в хостеле на юго-западе Москвы

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Силовики провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, около 400 иностранцев проверяются на соблюдение миграционного законодательства. Об этом пишет Telegram-канал «Столичный СК».
Следственным управлением была получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО «Три звезды», который расположен по улице Новаторов в городе Москве.
Сегодня сотрудники СК РФ проводят обыск в этом хостеле вместе с оперативными службами и бойцами Росгвардии. На данный момент установлено присутствие 441 человека, из которых 391 являются иностранными гражданами.
Все они будут проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения других правонарушений на территории столицы.
Помимо этого, была изъята финансовая документация хостела, а руководство и администрация доставлены в отделение СК РФ для проведения необходимых следственных мероприятий.
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Сегодня сотрудники СК РФ проводят обыск в этом хостеле вместе с оперативными службами и бойцами Росгвардии. На данный момент установлено присутствие 441 человека, из которых 391 являются иностранными гражданами.
Все они будут проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения других правонарушений на территории столицы.
Помимо этого, была изъята финансовая документация хостела, а руководство и администрация доставлены в отделение СК РФ для проведения необходимых следственных мероприятий.
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Дарья Осипова