На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер

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На птицефабрике в Уфе рабочего зажевало в конвейер. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Трагедия произошла из-за действий сотрудницы предприятия. Женщина по имени Гульнур включила автоматический режим работы ленты для сбора яиц, чтобы пойти на обед, однако никому об этом не сказала.
В это время двое сотрудников занимались ремонтом оборудования. Во время обеденного перерыва Гульнур один из рабочих попал в механизм и умер на месте. Женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы.
Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру. Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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В это время двое сотрудников занимались ремонтом оборудования. Во время обеденного перерыва Гульнур один из рабочих попал в механизм и умер на месте. Женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы.
Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру. Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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Дарья Осипова