На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер

Обвиняемый в подрыве ж/д путей под Рязанью по требованию украинских спецслужб Руслан Сидики отрицает, что хотел уйти на СВО для искупления своей вины. Об этом со ссылкой на его адвоката Игоря Поповского пишет РИА Новости.