Гранаты и автоматы: В российской квартире нашли тайник с оружием и украинской формой

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В Санкт-Петербурге в ходе обысков оперативники нашли тайник с оружием и украинской формой. Об этом информирует Telegram-канал «78.ru».
По данным источника, силовики проверяли квартиру в рамках разработки по делу о незаконном обороте оружия. На месте было обнаружено не менее 20 единиц боевого вооружения, среди них 6 гранат в разобранном виде и 14 автоматов.
Ранее сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и секретную документацию Минобороны Украины на территории Мариуполя. Тайник был заготовлен украинскими войсками при окружении города. В дальнейшем его планировали эвакуировать.
Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и секретную документацию Минобороны Украины на территории Мариуполя. Тайник был заготовлен украинскими войсками при окружении города. В дальнейшем его планировали эвакуировать.
Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова