Почти 50 свертков с наркотиками нашли у арестованного в Москве американца

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У арестованного в столице гражданина США Роберта Вудлэнда нашли 49 свертков с наркотиками, пишет РИА Новости.
Показания свидетеля в Останкинском районном суде Москвы зачитала гособвинитель. Вудлэнд был арестован Останкинским райсудом 6 января.
Его обвинили в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств.
Других подробностей в суде не предоставили. В свою очередь, посольство США в Москве отмечало, что в курсе сообщений о его аресте.
Адвокат Алексей Мирошниченко подтвердил, что в деле американца имеется протокол об изъятии у него 49 свертков с наркотическими веществами. Второй адвокат Станислав Кшевицкий сообщил, что в материалах дела нет доказательств, «подтверждающих сбыт наркотиков».
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Его обвинили в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств.
Других подробностей в суде не предоставили. В свою очередь, посольство США в Москве отмечало, что в курсе сообщений о его аресте.
Адвокат Алексей Мирошниченко подтвердил, что в деле американца имеется протокол об изъятии у него 49 свертков с наркотическими веществами. Второй адвокат Станислав Кшевицкий сообщил, что в материалах дела нет доказательств, «подтверждающих сбыт наркотиков».
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Алёна Самарева