Почти 500 россиян застряли на высоте 4750 метров в Тибете из-за схода селя

10 сентября 2026, 14:24

Фото: Istock/Wirestock

Почти 500 российских туристов оказались заблокированы на высоте 4750 метров на горе Кайлас в Тибете после схода селя. Четвёртый день подряд путешественники остаются в отелях и приютах в Дарчене. Как сообщает Telegram-канал Mash, простой и смена маршрута обойдутся каждому в 2500–3000 долларов.