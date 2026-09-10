Почти 500 россиян застряли на высоте 4750 метров в Тибете из-за схода селя
Почти 500 российских туристов оказались заблокированы на высоте 4750 метров на горе Кайлас в Тибете после схода селя. Четвёртый день подряд путешественники остаются в отелях и приютах в Дарчене. Как сообщает Telegram-канал Mash, простой и смена маршрута обойдутся каждому в 2500–3000 долларов.
О закрытии дороги треккеров никто не предупредил. Несмотря на угрозу схода лавин, селей и оползней, россияне получили разрешение на проход через ущелья. Сейчас все перевалы завалило камнями либо их заблокировала спецтехника. Туристы в любом случае потеряют сотни тысяч рублей.
Самолёт, который может вывезти путешественников из глуши, стоит 3000 долларов. Ожидание или альтернативные пешие маршруты тоже требуют расходов: в Тибете путешествовать без сопровождения запрещено. За услуги гида группа платит около 2000 долларов с человека за две недели. Индивидуальное сопровождение обойдётся ещё дороже.
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