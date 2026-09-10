«В пламя с тазиком»: Российский школьник спас брата и кошку из горящего дома
Российский подросток попытался самостоятельно потушить частный дом, который загорелся. Как сообщает РЕН ТВ, ему удалось вынести документы и спасти брата с питомцем.
Несовершеннолетние дети находились дома без присмотра взрослых. В какой-то момент 14-летний подросток вышел на улицу и увидел клубы дыма. Он велел брату спасать кошку, а сам начал тушить пламя водой из тазика.
Затем мальчик забежал в дом, чтобы вынести документы и школьные вещи. В это время его брат позвонил маме. Пожарные приехали через 10 минут, однако к тому моменту огонь полностью охватил крышу дома. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Семья осталась без жилья и собирает деньги на восстановление дома.
До этого сообщалось о пожаре в Мурманске. Там мужчины спасли из горящей квартиры ребёнка, поймав его на одеяло.
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