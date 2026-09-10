В Уфе пьяный мужчина с полуметровым кинжалом устроил охоту на детей
В Уфе пьяный мужчина с полуметровым кинжалом напугал детей. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Нетрезвый местный житель сидел с собакой возле многоквартирного дома. В этот момент мимо проходили школьницы. Девочки возвращались домой с чихуа-хуа и попросили мужчину отвести его пса в сторону.
Однако тот, по их словам, достал из пазухи нож, начал угрожать убийством и заявил, что разберётся с ними всеми. Несовершеннолетние успели спрятаться в подъезде, а мужчина начал стучать в дверь.
Отец одной из девочек вышел на улицу. По его словам, агрессор пошёл на него с ножом. Родитель вызвал полицию и написал заявление. На следующий день сосед снова появился у дома и разглядывал окна на первом этаже. В итоге любителя холодного оружия задержали. Зачем он преследовал детей с ножом, пока неясно — при задержании он не смог связать и двух слов.
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