В Уфе пьяный мужчина с полуметровым кинжалом устроил охоту на детей

10 сентября 2026, 14:13

В Уфе мужчина с ножом напал на девочек из-за просьбы увести свою собаку

Фото: Istock/simpson33

В Уфе пьяный мужчина с полуметровым кинжалом напугал детей. Подробности приводит Telegram-канал Baza.