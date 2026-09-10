В Петербурге мужчина убил мать и спрятал её тело в морозильной камере
Житель Санкт-Петербурга убил мать и спрятал её тело в морозильной камере. Об этом информирует Следственный отдел по Кировскому району ГСУ СК России по городу.
Убийство произошло в квартире на Ленинском проспекте. Вечером 9 сентября мужчина сам пришёл к сотрудникам Росгвардии и рассказал, что во время ссоры убил свою мать. Правоохранители приехали в жилище и обнаружили тело женщины в морозильной камере.
Установлено, что гражданин состоит на учёте. Сотрудники Росгвардии задержали его. Теперь следователи направят мужчину на психолого-психиатрическую экспертизу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.
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