Режим ЧС ввели в Севастополе после взрыва в жилом доме
Указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера подписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Документ опубликован на сайте правительства города.
Согласно его тексту, режим ЧС начинает действовать с 24 марта и будет сохраняться до особого распоряжения. Он распространяется на органы управления и силы севастопольской городской территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В зону ЧС включены улицы, наиболее пострадавшие от взрыва. Губернатор лично возглавит работу по ликвидации последствий происшествия. Городские ведомства в рамках указа займутся подготовкой сотрудников к устранению нанесенного ущерба.
Напомним, в результате взрыва частично обрушился жилой дом в Севастополе. К настоящему моменту известно о двух погибших и 12 пострадавших.
