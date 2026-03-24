Более сотни украинских дронов сбили над регионами РФ

Силы ПВО за три часа сбили 139 украинских дронов над регионами РФ

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Атаку отражали местные системы противовоздушной обороны (ПВО).





Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в течение трех часов средства ПВО перехватили или уничтожили 139 БПЛА. Активность украинской беспилотной авиации наблюдалась в Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областях, в Московском регионе и в Крыму.



«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке МО РФ.