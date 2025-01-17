Почти 70 миллионов рублей должны Ларисе Долиной фигуранты дела об афере с её квартирой

Фото: iStock/Zolnierek
Фигуранты дела об афере с квартирой Народной артистки России Ларисы Долиной должны вернуть ей 69 миллионов рублей. Такое решение было принято в Йошкар-Олинском суде.
Напомним, что в прошлом году певице позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили её продать элитную недвижимость и отдать им полученные средства.
В настоящее время задержаны куратор связи и банковских операций Дмитрий Леонтьев, курьер Анжела Цырульникова и ещё один куратор Артур Каменецкий.
В общей сложности Долина отдала мошенникам порядка 200 миллионов рублей. По версии следствия, часть этих средств пошла на финансирование армии Украины.
Читайте также:
Долиной грозит потеря элитной недвижимости в Юрмале из-за санкций Евросоюза
Евросоюз ввёл санкции против Ларисы Долиной и Тины Канделаки
Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной
В настоящее время задержаны куратор связи и банковских операций Дмитрий Леонтьев, курьер Анжела Цырульникова и ещё один куратор Артур Каменецкий.
В общей сложности Долина отдала мошенникам порядка 200 миллионов рублей. По версии следствия, часть этих средств пошла на финансирование армии Украины.
Читайте также:
Долиной грозит потеря элитной недвижимости в Юрмале из-за санкций Евросоюза
Евросоюз ввёл санкции против Ларисы Долиной и Тины Канделаки
Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной
Анастасия Чинкова