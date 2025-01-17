Почти 70 миллионов рублей должны Ларисе Долиной фигуранты дела об афере с её квартирой

17 декабря, в час ночи, мир баскетбола потрясла новость о самоубийстве Яниса Тиммы. Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. После этого его доставили в Латвию, где прошло кремирование, однако до сих пор прах Яниса не похоронен. Об этом пишет журнал «‎Voice».