В Лосино-Петровске мотоцикл столкнулся с автобусом и загорелся

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Мотоцикл столкнулся с рейсовым автобусом и загорелся, пострадали мотоциклист и его пассажир, ДТП произошло на территории городского округа Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«На место вызова оперативно прибыли спасатели. Они увидели, что из-за аварии разлилось топливо и мотоцикл загорелся. Работники пожарно-спасательной службы оперативно развернули пожарный рукав и потушили байк, а также помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим и перенести их в машину скорой помощи», — говорится в сообщении.Оба пострадавших — мужчины 2004 года рождения, их госпитализировали в Щёлковскую районную больницу.
Отмечается, что в автобусе в момент ДТП был только водитель, ему помощь врачей не потребовалась.
Читайте также:
Экс-бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к пожизненному заключению за убийство
Суд решает вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова
«Всех перережем и погоны снимем»: За что толпа мигрантов жестоко избила юного волгоградца
Лев Каштанов