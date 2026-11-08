«Почти отгрыз руку»: В Кирове полиция застрелила ротвейлера, напавшего на хозяев

08 ноября 2026, 09:23

В Кирове полицейские застрелили ротвейлера, напавшего на хозяев

Фото: Istock/Alexandr_Andreyko

В Кирове сотрудники полиции застрелили ротвейлера, который напал на своих хозяев. Об этом сообщил портал «Про Город».