«Почти отгрыз руку»: В Кирове полиция застрелила ротвейлера, напавшего на хозяев
В Кирове сотрудники полиции застрелили ротвейлера, который напал на своих хозяев. Об этом сообщил портал «Про Город».
Инцидент произошёл 6 ноября в микрорайоне Чистые Пруды. Вечером местная жительница в состоянии алкогольного опьянения гуляла с собакой у школы. Около 22:10 мск в полицию поступило сообщение о том, что пёс вцепился хозяйке в руку.
К моменту прибытия правоохранителей женщина лежала на земле и удерживала на поводке ротвейлера, который почти перегрыз ей руки и покусал ногу. Успокоить животное не удавалось. Полицейские связались с мужем пострадавшей.
Когда он попытался надеть на собаку намордник, питомец напала и на него, укусив за руку. В итоге сотрудникам УМВД пришлось применить оружие, чтобы обезвредить пса. Женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали, её супругу оказали помощь на месте.
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