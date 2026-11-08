В Чите пропали мать и её четырёхлетняя дочь, их ищут третий день
В Чите третий день ищут женщину и её четырёхлетнюю дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
39-летняя Анастасия Чубарова и её дочь Алина ушли из дома в 9-м микрорайоне 4 ноября. С тех пор они не выходят на связь. Приметы Анастасии: рост 165–170 см, худощавое телосложение, серые глаза, тёмно-русые волосы.
В день исчезновения она надела тёмный вязаный капор, светлую демисезонную куртку, синие джинсы и тёмные ботинки. Приметы Алины: рост 105–110 см, карие глаза, тёмно-русые волосы до плеч. В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю подтвердили, что сообщение поступило в Черновский отдел полиции. Мать с дочкой продолжают искать.
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