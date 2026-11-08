На Амуре возле Хабаровска буксир попал в ледовый плен
На Амуре возле Хабаровска буксир зажало льдинами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Сейчас на реке активно идёт ледоход. Речную навигацию в краевой столице закрыли ещё 31 октября, однако любителя водных прогулок это не остановило: он вывел буксир на воду уже после официального завершения сезона.
Льдины окружают буксир со всех сторон и плотно сжимают его корпус. Капитан пытался выбраться самостоятельно, но не смог. Экипаж не пострадал. Командир судна оценивает варианты дальнейших действий и ждёт, когда ледовая обстановка позволит провести спасательную операцию.
До этого сообщалось о трагедии в селе под Хабаровском. Там два маленьких брата провалились под лёд и погибли.
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