В Москве из-за брошенной петарды сгорели два автомобиля
В Москве петарда вызвала возгорание двух автомобилей. Об этом информирует РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось на Тихорецком бульваре в районе Люблино. По словам очевидцев, дети бросили петарду, которая и спровоцировала возгорание.
После взрыва пиротехнического изделия огонь моментально охватил стоявшие рядом автомобили Renault и Belgee. Пламя серьёзно повредило обе машины. На место происшествия прибыли экстренные службы для устранения пожара. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
До этого сообщалось об инциденте в Санкт-Петербурге. Там 12-летний школьник получил тяжёлую травму кисти из-за взрыва петарды.
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