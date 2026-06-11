Почти тридцати турецким «звездам» OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы
Двадцати семи турецким «звездам» платформы для взрослых OnlyFans грозит до десяти лет тюремного заключения. Такую информацию опубликовали в газете Hürriyet.
Прокуратура потребовала для подозреваемых столь серьёзный срок по обвинениям в пособничестве распространению порнографических материалов, а также в легализации доходов, полученных преступным путём. Помимо этого, правоохранительные органы объявили в розыск ещё пять активных участниц сервиса, которые в настоящее время находятся за пределами страны.
Стоит отметить, что OnlyFans официально заблокировали в Турции еще несколько лет назад. Часть задержанных призналась, что действительно публиковала откровенный контент на площадке и получала за свои действия деньги. При этом «звезды» заявляют, что исправно платили налоги с этих заработков. Другие фигурантки полностью отрицают сам факт использования сервиса.
Силовики провели операцию по задержанию этих лиц ещё в феврале. У них изъяли средства на сумму около 300 миллионов турецких лир (почти 6,9 миллиона долларов).
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