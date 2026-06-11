Почти тридцати турецким «звездам» OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы

11 июня 2026, 02:12

Hürriyet: 27 турецким «звездам» OnlyFans грозит до десяти лет тюремного заключения

Фото: iStock/Rawpixel

Двадцати семи турецким «звездам» платформы для взрослых OnlyFans грозит до десяти лет тюремного заключения. Такую информацию опубликовали в газете Hürriyet.