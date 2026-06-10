«Не стоит писать мне»: Джей Ло озвучила жёсткие правила для потенциальных поклонников

10 июня 2026, 23:05

Дженнифер Лопес отказалась от знакомств в соцсетях

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес в интервью заявила, что не рассматривает знакомства через социальные сети и приложения и не отвечает на сообщения от поклонников в директе. Об этом она рассказала в эфире шоу Watch What Happens Live.