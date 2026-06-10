«Не стоит писать мне»: Джей Ло озвучила жёсткие правила для потенциальных поклонников
Дженнифер Лопес в интервью заявила, что не рассматривает знакомства через социальные сети и приложения и не отвечает на сообщения от поклонников в директе. Об этом она рассказала в эфире шоу Watch What Happens Live.
По словам артистки, не имеет значения, кем является человек — обычным подписчиком или известной персоной. Лопес уверена, что при желании человек способен найти способ познакомиться лично, а не через онлайн-переписку.
Певица подчеркнула, что не планирует обращать внимание на сообщения в соцсетях и считает, что для знакомства требуются реальные усилия и более осознанный подход. По её словам, поверхностные онлайн-контакты её не интересуют.
Источники, близкие к артистке, подтвердили, что она действительно не пользуется приложениями для знакомств и предпочитает отношения, основанные на личном общении, общих целях и самостоятельности партнёра.
Также отмечается, что сейчас Лопес не находится в активном поиске отношений, поскольку переживает важный жизненный этап — подготовку к отъезду её 18-летних близнецов, Макса и Эммы, в колледж.
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