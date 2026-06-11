Собянин сообщил о девяти сбитых на подлёте к Москве БПЛА

11 июня 2026, 01:42

Фото: iStock/Naypong

ПВО Минобороны с полуночи успешно уничтожила девять БПЛА ВСУ, которые направлялись к российской столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем официальном канале на платформе MAX.