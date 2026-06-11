Собянин сообщил о девяти сбитых на подлёте к Москве БПЛА
ПВО Минобороны с полуночи успешно уничтожила девять БПЛА ВСУ, которые направлялись к российской столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем официальном канале на платформе MAX.
Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Информация о первых трех сбитых дронах появилась в 01:06 по московскому времени, о последних — в 01:32. Другие детали в материале не приводятся: сведения о пострадавших и последствиях на земле в настоящий момент не поступали.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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