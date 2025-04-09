«Почти вся страна без света»: В Грузии случилось массовое отключение электричества

Массовое отключение электроэнергии произошло в Грузии, оставив без света большую часть страны, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Проблемы с электричеством случились не менее чем в 16 городах. Информацию о масштабной аварии, коснувшейся также Боржоми, Поти и Каспи, подтвердили различные Telegram-каналы, ссылаясь на местные СМИ и пользователей соцсетей.