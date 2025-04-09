«Почти вся страна без света»: В Грузии случилось массовое отключение электричества

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Массовое отключение электроэнергии произошло в Грузии, оставив без света большую часть страны, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Проблемы с электричеством случились не менее чем в 16 городах. Информацию о масштабной аварии, коснувшейся также Боржоми, Поти и Каспи, подтвердили различные Telegram-каналы, ссылаясь на местные СМИ и пользователей соцсетей.
Подача электричества начала восстанавливаться, однако в некоторых районах свет продолжает «моргать» или временно пропадает, пишет Baza. Причины аварии остаются неясными — официальные власти пока не прокомментировали ситуацию.
Согласно данным местных СМИ и очевидцев, отключения затронули столицу и многие другие города, включая Мцхету, Озургети, Бакуриани и Лагодехи. В результате света нет на большей части территории страны.
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Согласно данным местных СМИ и очевидцев, отключения затронули столицу и многие другие города, включая Мцхету, Озургети, Бакуриани и Лагодехи. В результате света нет на большей части территории страны.
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Мария Моисеева