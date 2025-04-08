СКА расторг контракт с хоккеистом Евгением Кузнецовым

Фото: iStock/AlenaLitvin
Хоккеист Евгений Кузнецов покидает петербургский СКА после всего одного сезона в составе команды. Информация о расторжении контракта по взаимной договорённости появилась на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За время выступлений под руководством Романа Ротенберга 32-летний нападающий провёл 45 матчей, включая игры плей-офф, и отличился 13 голами при 27 передачах.
Соглашение со СКА игрок Кузнецов подписал в июле 2024 года. Оно было рассчитано до конца сезона-2027/28. Представители клуба выразили благодарность Кузнецову за вклад и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Читайте также:
Агент Овечкина жестко ответил на слова украинского хоккеиста
«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини
Подмосковные росгвардейцы задержали самонадеянного похитителя обуви из магазина
Соглашение со СКА игрок Кузнецов подписал в июле 2024 года. Оно было рассчитано до конца сезона-2027/28. Представители клуба выразили благодарность Кузнецову за вклад и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
«Евгений, спасибо за игру! Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере», — передает РИА Новости заявление СКА.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Читайте также:
Агент Овечкина жестко ответил на слова украинского хоккеиста
«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини
Подмосковные росгвардейцы задержали самонадеянного похитителя обуви из магазина
Мария Моисеева