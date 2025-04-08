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СКА расторг контракт с хоккеистом Евгением Кузнецовым

Фото: iStock/AlenaLitvin

Фото: iStock/AlenaLitvin

Хоккеист Евгений Кузнецов покидает петербургский СКА после всего одного сезона в составе команды. Информация о расторжении контракта по взаимной договорённости появилась на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За время выступлений под руководством Романа Ротенберга 32-летний нападающий провёл 45 матчей, включая игры плей-офф, и отличился 13 голами при 27 передачах.

Соглашение со СКА игрок Кузнецов подписал в июле 2024 года. Оно было рассчитано до конца сезона-2027/28. Представители клуба выразили благодарность Кузнецову за вклад и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

«Евгений, спасибо за игру! Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере», — передает РИА Новости заявление СКА.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Футболист «Зенита» Нуралы Алип признан спортсменом года в Казахстане
08 апреля 2025, 23:29

Фото: iStock/AlenaLitvin

В Алма-Ате прошла торжественная церемония вручения второй национальной премии в области спорта Metaratings Top Awards. Лучшим спортсменом 2024 года официально признан центральный защитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга и сборной Казахстана Нуралы Алип.
Мероприятие состоялось 3 апреля, сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Награду от имени спортсмена, который не смог приехать, так как занят своей профессиональной деятельностью, получила главный специалист PR-отдела ФК «Зенит» Валерия Башук.

Казахстанская премия насчитывает 26 номинаций. В каждой из них свой выбор сделали только жители и граждане республики, приняв участие в народном голосовании. Затем победителя среди пятёрки финалистов выбрали члены компетентного жюри. Алип выиграл в номинации «Лучший спортсмен года».

Футболист выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. На счету 25-летнего защитника два гола и одна результативная передача в 83 матчах за петербургский клуб.

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«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини
Франческо Тотти поставил Игоря Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини
08 апреля 2025, 23:02

Франческо Тотти (Фото: Инстаграм* @francescototti)

Легендарный итальянский футболист «Ромы» и сборной Италии, капитан клуба из Рима, цвета которого защищал на протяжении всей спортивной карьеры, поставил 39-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в один ряд с Паоло Мальдини и Стивеном Джерардом.
«Император Рима», как его прозвали болельщики, посетил «Премию РБ» в Москве. Журналисты спортивного портала Metaratings.ru, конечно, не упустили случая пообщаться со знаменитым футболистом. Во время беседы он рассказал о своих тренерах, о мировых звёздах, с которыми он мечтал сыграть, но так и не сыграл, а также о том, чем для него лично памятен матч против Игоря Акинфеева.

Когда Тотти спросили, знает ли он, что входит в так называемый «клуб преданных футболистов», так как отыграл за римлян 25 сезонов, итальянец немного удивился. Тогда ему пояснили, что туда также входят бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини, Стивен Джерарад из «Ливерпуля» и Акинфеев, экс-вратарь сборной России, продолжающий защищать цвета ЦСКА. Франческо был явно польщён.

«Прекрасные три имени названы. Это большие футболисты, большие имена. Я рад, что такая иерархия существует, и некоторые игроки выступают за свои клубы так долго», — сказал Тотти.

Он также вспомнил свой гол в ворота российского голкипера. Это случилось в матче Лиги чемпионов. Полузащитник (или полу-нападающий, как его иногда называли) сумел отличиться со штрафного. Тотти подчеркнул, что только так ему и удалось отправить мяч в ворота Акинфеева, так как в игре тот ловил и отбивал абсолютно всё, что летело в сторону его ворот.

Франческо Тотти считается одним из лучших итальянских футболистов в истории. Является послом ЮНИСЕФ. Имеет собственную статую в музее мадам Тюссо.

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Московский «Спартак» летом готов продать полузащитника Зиньковского
08 апреля 2025, 22:15

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Левый крайний полузащитник московского «Спартака» летом может покинуть команду. В летнее трансферное окно руководство клуба готово рассмотреть варианты аренды футболиста с правом последующего выкупа.
В настоящее время 28-летний игрок выступает за самарские «Крылья Советов» и как раз на правах аренды. Однако к нему проявляют интерес и другие клубы МИР Российской премьер-лиги (РПЛ. — Прим. ред.). Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru.

Соглашение Зиньковского с «красно-белыми» действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне хавбек сыграл за москвичей и самарцев 18 матчей во всех турнирах. В этих играх Антон сумел записать на свой счёт три результативных передачи. Забитыми мячами футболист не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.

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Агент Овечкина жестко ответил на слова украинского хоккеиста
Агент Овечкина: никакие злопыхатели не смогут затмить величие его рекорда
08 апреля 2025, 16:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Никто не сможет затмить величие и эпохальность рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина по заброшенным шайбам в НХЛ. Так агент спортсмена Глеб Чистяков ответил на призыв украинского хоккеиста Эдуарда Захарченко «оторвать ноги» Овечкину.
Напомним, украинский вратарь команды «Кременчук» Захарченко пожелал, чтобы Овечкину оторвало ноги.

«Величие и эпохальность этого достижения не смогут затмить никакие злопыхатели!» — заявил Чистяков в беседе с NEWS.ru.

Ранее олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что пожелания Захарченко являются откровенным проявлением фашистских наклонностей.

6 апреля Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив тем самым рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки.

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Игорю Акинфееву — 39: Титул самого высокооплачиваемого игрока, трое детей и связь с Сергеем Жуковым
08 апреля 2025, 12:34

Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

Сегодня свой 39-й день рождения празднует Игорь Акинфеев — вратарь, капитан ЦСКА, шестикратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА. О том, как сейчас живет известный спортсмен, читайте в материале «Радио 1».

Биография


Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

Известный российский вратарь Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в городе Видное, расположенном в Московской области. С раннего возраста он проявлял интерес к футболу и в четыре года начал заниматься в академии ЦСКА, что стало отправной точкой его карьеры.

Когда Игорю исполнилось 14 лет, его талант был замечен тренером Павлом Садыриным, который сыграл важную роль в дальнейшем развитии молодого спортсмена. В 16 лет Акинфеев дебютировал на профессиональном уровне, выйдя на замену в матче Кубка Премьер-лиги против «Зенита». В этом поединке ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Спустя два месяца он сыграл свой первый матч в чемпионате, где также не пропустил ни одного гола и отразил пенальти.

Акинфеев представлял национальную сборную России с 2004 по 2018 годы, проведя на поле 111 матчей. Он стал капитаном команды во время домашнего чемпионата мира 2018 года, что подчеркивало его значимость для сборной.

На клубном уровне Игорь добился значительных успехов, став заслуженным мастером спорта России в 2005 году. За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом России, семь раз завоевывал Кубок страны и столько же раз становился обладателем Суперкубка. Кроме того, он также выиграл Кубок УЕФА и стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

Доходы игрока


Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

В начале карьеры юный спортсмен начал с символических заработков.

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8,6 тыс. рублей в месяц», — рассказывал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью для документального сериала «Спорт-Экспресс».

С тех пор многое изменилось, и Игорь Акинфеев стал одним из самых высокооплачиваемых игроков России. В 2019 году доход Игоря Акинфеева превысил 2,2 миллиона евро. Если перевести эту сумму в рубли, то получится, что за год он заработал более 200 миллионов рублей, а ежемесячный доход составлял около 15 миллионов рублей. Таким образом, ежедневно Игорь Акинфеев зарабатывал примерно 500 тысяч рублей.

Ввиду того что карьера спортсмена близится к завершению, новый контракт оказался менее щедрым, и согласно ему легендарный голкипер получает порядка 1,5 млн евро в год. Также у Игоря есть дополнительные источники заработка в виде рекламы.

Коллекция машин


Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

В гараже Акинфеева стоят несколько престижных автомобилей иностранного производства. Любимый автомобиль Игоря — Mercedes-AMG SL 65, который оснащён двигателем V12 объёмом 6 литров с двойным турбонаддувом. Данная модель способна быстро набирать скорость: от 0 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. Спортсмен приобрёл этот элегантный суперкар за 17 млн. рублей.

В коллекции автомобилей Акинфеева также присутствует спортивный автомобиль Audi R8. Под капотом этого авто находится двигатель, способный развить мощность до 532 лошадиных сил. Ориентировочная стоимость этой модели составляет 6,5 миллиона.

Есть в коллекции голкипера и представитель британского концерна Jaguar F-Pace. Роскошный образец имеет характер спортивного авто с мощностью в 380 сил. Цена такой покупки начинается с 4 млн. рублей.

С недавнего времени в парке автомобилей Акинфеева можно увидеть особую версию Land Rover Discovery 5 First Edition. Этот автомобиль отличается повышенной проходимостью и уникальным дизайном. У этого роскошного внедорожника есть ряд особенностей, которые обеспечивают комфорт и безопасность во время поездки. Двигатель V6 с турбодизелем позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 8,1 секунды. Цена такого автомобиля начинается от 10 млн. рублей.

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Личная жизнь


Игорь Акинфеев и Екатерина Герун (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

В 2010 году он встретил Екатерину Герун, с которой у него завязались серьезные отношения. Екатерина, имеющая диплом химика и успешную карьеру в моделинге, не была заядлой поклонницей футбола и не сразу поняла, кто такой Игорь. Они обменялись контактами, и после этого Катя вернулась на Украину.

Акинфеев в одном из редких интервью признался, что влюбился в Екатерину с первого взгляда и был настроен завоевать её сердце. После окончания сезона 2012 года он поехал в Киев, чтобы познакомиться с её семьей. Екатерина отметила, что была впечатлена его настойчивостью и хорошими манерами. Предложение руки и сердца Игорь сделал неожиданно, когда она занималась домашними делами.

Публика узнала о свадьбе 17 мая 2014 года, вскоре после рождения сына Даниила. В 2015 году у пары родилась дочь Евангелина, а в марте 2021 года — еще одна дочка Агата.

Друзья и хобби


Игорь Акинфеев и Сергей Жуков (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

Среди близких друзей вратаря можно выделить Сергея Жукова, известного исполнителя, который был солистом популярной группы «Руки вверх!». Их дружба началась в 2004 году. Игорь стал крёстным отцом дочери Сергея, Нины, и снялся в его клипе «Она меня целует».

Игорь увлекается не только футболом, но и путешествиями, а также рыбалкой. В один из дней в Астраханской области Акинфеев с Жуковым за два дня поймали около сотни щук. Жуков вспоминал, что тогда они были рады, как мальчишки.

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