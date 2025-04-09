Стало известно число подпадающих под увеличение пенсий многодетных матерей

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Около 400 тысяч женщин смогут увеличить страховой стаж благодаря отмене ограничения на учёт периодов ухода за детьми. Законопроект Минтруда РФ, упраздняющий шестилетний максимум для включения таких сроков в пенсионный расчёт, приведёт к изменению правил для многодетных семей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства.
В текущей системе в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребёнком до возраста 1,5 лет, но общий срок не может превышать 6 лет. Это ограничивает права родителей пятерых и более детей, поскольку пенсионные коэффициенты начисляются максимум за четверых детей.
Согласно инициативе, более 5 тысяч женщин, ранее получивших отказ в назначении пенсии из-за действующих норм, смогут на нее выйти.
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Согласно инициативе, более 5 тысяч женщин, ранее получивших отказ в назначении пенсии из-за действующих норм, смогут на нее выйти.
«Минтруд направил законопроект на рассмотрение правительства, в ближайшее время планируется его внесение в Госдуму», — сказали РБК в пресс-службе министерства.Ранее сообщалось, что россиянам пообещали дважды повысить пенсии в 2026 году. С 1 января 2026 года страховые пенсии в России будут индексироваться дважды в год — в феврале и апреле.
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Мария Моисеева