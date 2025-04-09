«Могу с утра валяться и читать книгу»: Наташа Бардо рассказала о любви к жизни за городом

Наташа Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)
Актриса Наташа Бардо призналась, что за городом ей легче расслабиться и выспаться, чем в шумной Москве. Она поделилась этим в беседе с журналом WomanHit, сравнив жизнь в квартире и доме.
Наталья рассказала, что после последних особо насыщенных двух лет работы мечтает о путешествиях в 2025 году, чтобы вдохновиться и отдохнуть.
Жизнь за городом для Бардо — это не просто выбор, а способ найти покой. Она обожает бегать по траве с мужем, сыном и собакой, наслаждаться запахом свежескошенной травы и читать по утрам без спешки. В отличие от столицы, где все подталкивает к суете, дом в Подмосковье дарит ей крепкий сон и уют.
На вопрос о возможных будущих детях Бардо отвечает осторожно. Она не исключает возможности стать многодетной мамой, но пока не хватает времени и сил, ведь она хочет не просто рожать, а отдавать любовь, вкладывая в детей всю душу.
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Наташа Бардо (Фото: кадр видео Instagram* @bardonata)
Жизнь за городом для Бардо — это не просто выбор, а способ найти покой. Она обожает бегать по траве с мужем, сыном и собакой, наслаждаться запахом свежескошенной травы и читать по утрам без спешки. В отличие от столицы, где все подталкивает к суете, дом в Подмосковье дарит ей крепкий сон и уют.
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«Я всегда за крепкий сон — за городом я стала спать спокойно. И без суеты могу с утра валяться и читать книгу. А город постоянно провоцирует на движение», — призналась Бардо.С мужем Марюсом актриса активно воспитывает сына Эрика. Родители вместе помогают мальчику учиться общению и самостоятельности, много с ним разговаривают. Хотя Наташа смеется, что в их семье все воспитываются сами собой, включая взрослых.
Наташа Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)
На вопрос о возможных будущих детях Бардо отвечает осторожно. Она не исключает возможности стать многодетной мамой, но пока не хватает времени и сил, ведь она хочет не просто рожать, а отдавать любовь, вкладывая в детей всю душу.
«Я стараюсь никогда не говорить «никогда». (...) Пока ресурса на это нет — слишком много у меня любимых. Муж, сын, мама, команда, профессия, я сама», — перечислила актриса.Она также поделилась личным «секретом» стройности. Он прост: правильное питание, спорт и желание быть в форме.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева