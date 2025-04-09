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«Могу с утра валяться и читать книгу»: Наташа Бардо рассказала о любви к жизни за городом

Актриса Наталья Бардо призналась, что за городом ей проще выспаться и отдохнуть
Наташа Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

Наташа Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

Актриса Наташа Бардо призналась, что за городом ей легче расслабиться и выспаться, чем в шумной Москве. Она поделилась этим в беседе с журналом WomanHit, сравнив жизнь в квартире и доме.
Наталья рассказала, что после последних особо насыщенных двух лет работы мечтает о путешествиях в 2025 году, чтобы вдохновиться и отдохнуть.

Наташа Бардо (Фото: кадр видео Instagram* @bardonata)

Жизнь за городом для Бардо — это не просто выбор, а способ найти покой. Она обожает бегать по траве с мужем, сыном и собакой, наслаждаться запахом свежескошенной травы и читать по утрам без спешки. В отличие от столицы, где все подталкивает к суете, дом в Подмосковье дарит ей крепкий сон и уют.

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«Я всегда за крепкий сон — за городом я стала спать спокойно. И без суеты могу с утра валяться и читать книгу. А город постоянно провоцирует на движение», — призналась Бардо.
С мужем Марюсом актриса активно воспитывает сына Эрика. Родители вместе помогают мальчику учиться общению и самостоятельности, много с ним разговаривают. Хотя Наташа смеется, что в их семье все воспитываются сами собой, включая взрослых.

Наташа Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

На вопрос о возможных будущих детях Бардо отвечает осторожно. Она не исключает возможности стать многодетной мамой, но пока не хватает времени и сил, ведь она хочет не просто рожать, а отдавать любовь, вкладывая в детей всю душу.

«Я стараюсь никогда не говорить «никогда». (...) Пока ресурса на это нет — слишком много у меня любимых. Муж, сын, мама, команда, профессия, я сама», — перечислила актриса.
Она также поделилась личным «секретом» стройности. Он прост: правильное питание, спорт и желание быть в форме.

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Появилась информация о возможном прибытии тела Паши Техника в Москву
Самолет с телом Паши Техника мог уже прибыть в Шереметьево вечером 8 апреля
09 апреля 2025, 01:37

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram @evakaritskaua)

Тело рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), предположительно, уже доставлено в Москву рейсом SU 277 авиакомпании «Аэрофлот», совершившим посадку в столице 8 апреля в 22:12 по московскому времени.
Точных подтверждений присутствия останков музыканта на борту нет, однако информацию о возможной транспортировке ранее упомянул менеджер артиста Марк Яровный в своём Telegram-канале. Он сообщал, что в 19:07 самолёт всё ещё находился в воздухе, передает «News.ru».

«Борт с телом Паши в пути», — писал Яровный.
6 апреля гастрольный менеджер рэпера Марк Флинк отметил, что транспортировка тела будет осуществляться обычным рейсовым бортом авиакомпании «Аэрофлот», у которой есть спецбагаж для покойников.

Участники созданной Пашей Техником группы Kunteynir посвятят ему новый трек
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Рейс SU 277 вылетел из Пхукета. Самолет Boeing 777-300ER отправился с опозданием в 25 минут. Борт находился в воздухе 9 часов 30 минут. В терминал С аэропорта Шереметьево пассажиры прибыли в 22:23.

Паши Техника не стало 5 апреля в возрасте 40 лет. Последние дни жизни от провёл в больнице в Таиланде. По словам эксперта Михаила Стрешнева, смерть музыканта вызвал «фатальный комплекс» диагнозов: бактериальная пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

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«Для меня это загадка»: Ольга Орлова призналась, что ее двухлетняя дочка пока не говорит

«Могу с утра валяться и читать книгу»: Наташа Бардо рассказала о любви к жизни за городом
#самолет
#техника
#авиакомпании
#аэрофлот
#telegram
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«Для меня это загадка»: Ольга Орлова призналась, что ее двухлетняя дочка пока не говорит
Ольга Орлова поделилась, что двухлетняя дочка Аня пока не говорит предложениями
09 апреля 2025, 00:19

Ольга Орлова с сыном Артемом и дочерью Анной (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Певица Ольга Орлова поделилась новостью о своей двухлетней дочери: Аня пока не говорит. В феврале малышке исполнилось два года — сейчас она произносит только отдельные слова, еще не начав строить полные предложения. Этот факт вызвал волнение у некоторых поклонников.
У 47-летней экс-солистки «Блестящих» уже есть взрослый сын Артем от бизнесмена Александра Карманова. В 2021 году она вышла замуж за Валерия Маслова, который старше ее на 10 лет, а 6 февраля 2023 года у пары родилась дочь Анна.

Ольга Орлова с дочерью Анной (Фото: кадр видео Instagram* @olgaorlova1311)

Девочка растет на глазах публики благодаря частым фото и видео от мамы. В соцсетях Ольги можно увидеть множество теплых и приятных кадров о жизни ее девочки: на них малышка познает мир, радостно обминается с мамой и мило общается с животными.

Такие кадры Орлова выкладывает часто, но фанаты заметили, что Аня немногословна и задали уточняющий вопрос.

Ольга Орлова с дочерью Анной (Фото: кадр видео Instagram* @olgaorlova1311)

«Почему ваш ребенок не разговаривает?», — спросил один из подписчиков.
Телеведущая в новом посте призналась, что сама не знает точную причину.

«Не скрою, для меня самой это загадка», — написала Орлова, выкладывая новое фото Ани, где та с серьезным видом стоит на улице в светлой одежде.
Дочка Ольги Орловой Анна (Фото: Telegram @olgaorlov1)

Орлова также успокоила часть подписчиков, которые возмущались на странные комментарии про любовь малышки слишком много есть и другой хейт. Сказала, что давно привыкла не реагировать на все, что пишут незнакомцы — так и с ума сойти недолго.

Ольга даже со смехом добавила, что с вопросами про аппетит дочки сложно спорить.

«Она, и правда, немало ест», — с улыбкой сказала Орлова.
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«Мужчины тоже плачут»: Ирина Шейк отказалась сниматься с другом Ксении Бородиной
Ирина Шейк отказалась сниматься с Сердаром Камбаровым в Италии
08 апреля 2025, 21:01

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)

Модель Ирина Шейк отказалась сделать фотографию с визажистом Сердаром Комбаровым, который подошел к ней в Италии. Друг телеведущей Ксении Бородиной попросил Шейк передать привет подписчикам. Все произошло на гала-ужине косметического бренда d'Alba, амбассадором которого является Ирина Шейк. Похоже, что девушка сочла Комбарова навязчивым.
«Мужчины тоже плачут, но только от встречи с Ириной Шейк», — отметил Комбаров.
Отказ Ирины Шейк сделать снимок вызвал негодование и недоумение среди подписчиков визажиста. Кто-то из юзеров даже отметил, что попросту заблокировал бы Шейк после такого.

«Знала бы Ирина, что ты можешь сделать лучший макияж в ее жизни, вела бы себя иначе!», «Ира, тяжело ей было улыбнуться и передать привет подписчикам?» — отреагировали пользователи.
В конце марта стало известно, что Ирина Шейк восстановила близкие отношения с американским футболистом Томом Брэди.

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«Красивая и влюбленная»: Елену Степаненко сняли в объятиях Андрея Малахова
Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что 72-летняя Степаненко влюбилась
08 апреля 2025, 20:56

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Юмористку Елену Степаненко засняли в объятиях телеведущего Андрея Малахова. Кадры звезда «Пусть говорят» опубликовал в социальных сетях.
На них Малахов целовал Степаненко руки, осыпая комплиментами. Женщина была в длинном платье, с укладкой и макияжем и выглядела счастливой.

«Богатая, красивая и влюбленная!!! С днем рождения, Лена!» — сказано в публикации Малахова.

После развода с коллегой по цеху Евгением Петросяном о личном фронте Степаненко почти ничего не сообщалось. Выяснилось, что 72-летняя звезда не одинока. Особое внимание фанаты обратили на слово «влюбленная». Вместе с тем никакой информации о предполагаемом ухажере нет.

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#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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«Азиза не позвонила, и имена напутали»: Соседов о новом скандале на шоу «Суперстар!»
Критик Соседов вступился за Азизу после скандала с песней на шоу «Суперстар!»
08 апреля 2025, 20:38

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

На шоу «Суперстар!» произошел новый скандал, о котором рассказал в беседе с «МК» музыкальный критик Сергей Соседов. Певица Азиза исполнила песню «Занавес», написанную композитором Игорем Крутым и поэтом Ильей Резником, но в титрах в качестве авторов указали Раймонда Паулса и Михаила Танича.
«Может быть, надо было Азизе ночью тоже звонить и говорить: „Вы авторов-то правильные имена не забудьте поставить!“ Азиза не позвонила, и имена напутали», — прокомментировал Сергей Соседов.

Перед этим на шоу «Суперстар!» произошел скандал с участием Азизы и телеведущей Леры Кудрявцевой. Последняя обвинила исполнительницу в том, что та позвонила ей в три часа ночи из-за заниженных баллов.

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