Пожар в результате атаки беспилотника начался на территории нефтебазы под Анапой

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Вооруженные силы Украины попыталась атаковать с помощью беспилотников гражданский объект в Краснодарском крае — нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Об этом информирует оперативный штаб Кубани.
Порядка 6 дронов сбили, 4 из них упали на территории нефтебазы, вследствие чего начался пожар. Повреждения получили несколько резервуаров. По предварительным данным, никто не пострадал.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что в пригороде Харькова прогремел взрыв.
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Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что в пригороде Харькова прогремел взрыв.
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Алина Юрчак