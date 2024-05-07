В Луганске прогремело несколько взрывов, начался пожар

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Серия взрывов произошла в Луганске вечером 7 мая, в городе начался пожар. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы региона.
«В Луганске прогремело несколько взрывов, в городе начался пожар. Место возгорания еще устанавливается», — сообщил собеседник издания.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что Харьков и Сумская область остались без электричества после взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак