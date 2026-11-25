Под Оренбургом подросток пытался растопить баню бензином и оказался в больнице
Под Оренбургом 16-летний подросток решил растопить баню бензином и попал в больницу. Об этом сообщает UTV.
Инцидент произошёл в Соль-Илецке, когда молодой человек решил растопить баню у себя дома. Он захотел сделать это с помощью горючего.
Подросток плеснул бензин из бутылки прямо в печь. После этого пламя резко вспыхнуло и обожгло левую руку юноши, который не успел её одёрнуть.
Сразу же после ЧП отец отвёз сына в медицинское учреждение, где у парня диагностировали ожог запястья второй степени. Врачи оказали пострадавшему помощь, теперь в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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