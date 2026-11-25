В Свердловской области школьники толкнули ребёнка под колёса грузовика
В Свердловской области школьники толкнули ребёнка под колёса грузовика. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Инцидент произошёл в городе Полевской. Группа несовершеннолетних играла на тротуаре рядом с проезжей частью. Во время игры один из детей толкнул 10-летнего мальчика на дорогу, и тот попал под колёса грузового автомобиля МАЗ.
За рулём машины находился водитель 1981 года рождения. Школьник в результате происшествия получил телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила его в центральную районную больницу Полевского.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что ребёнок сбежал с уроков. По факту ДТП проведут комиссионное обследование школы — специалисты проверят, как учебная организация обучает детей правилам безопасного поведения на дорогах. Материалы дела направили в подразделение по делам несовершеннолетних, где будут работать с семьями участников инцидента.
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