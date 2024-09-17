В Зимбабве разбился вертолет президента Мнангагва

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В Зимбабве разбился вертолет, на котором должен был лететь президент страны Эммерсон Мангагва. Об этом сообщает местный телеканал ZBC со ссылкой на слова министра информации Дженфана Мусвере. По его словам, президента в момент крушения не было на борту, погибших среди экипажа нет.
По данным телеканала, вертолет рухнул в воскресенье, 15 сентября, после того, как президент Мангагва поучаствовал в торжественных гуляниях по случаю одного из праздников.
Министр Мусвере пояснил, что расследование по факту крушения уже организовали, им занимается управление гражданской авиации страны. По его результатам ведомство опубликует заявление с подробной информацией.
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«Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности, но президента на борту не было <....> На борту вертолета были члены экипажа, но никто не погиб», — указано в материале.
Министр Мусвере пояснил, что расследование по факту крушения уже организовали, им занимается управление гражданской авиации страны. По его результатам ведомство опубликует заявление с подробной информацией.
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Данил Пономарев