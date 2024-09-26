В Японии оправдали мужчину, ожидавшего казни за убийство с 1968 года

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Окружной суд города Сидзуоки в Японии оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксёра Ивао Хакамату, который является рекордсменом по длительности пребывания в камере смертников. Об этом сообщает местное агентство Киодо.
Хакамата был арестован в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его супруги и их двоих детей. После 20 дней допросов он признался в содеянном, однако на суде заявил, что дать признательные показания его заставляли пытками.
Защита пыталась доказать, что доказательства совершения преступления Хакаматой были сфабрикованы, однако в сентябре 1968 года мужчину всё же признали виновным и приговорили к смертной казни. В 1980 году приговор был финализирован. А в 2011 году японец побил рекорд по сроку пребывания в камере смертников, ожидая исполнения приговора. Его внесли в Книгу рекордов Гиннеса.
В 2014 году суд в Сидзуоки доказал, что ДНК Хакаматы не совпадает с тем, что было получено из генетического материала обнаруженной на месте убийства крови. После этого мужчину выпустили на свободу, однако в прошлом году Верховный суд Японии сообщил о сохранении в силе решений нижестоящих инстанций о проведении повторного судебного слушания.
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Защита пыталась доказать, что доказательства совершения преступления Хакаматой были сфабрикованы, однако в сентябре 1968 года мужчину всё же признали виновным и приговорили к смертной казни. В 1980 году приговор был финализирован. А в 2011 году японец побил рекорд по сроку пребывания в камере смертников, ожидая исполнения приговора. Его внесли в Книгу рекордов Гиннеса.
В 2014 году суд в Сидзуоки доказал, что ДНК Хакаматы не совпадает с тем, что было получено из генетического материала обнаруженной на месте убийства крови. После этого мужчину выпустили на свободу, однако в прошлом году Верховный суд Японии сообщил о сохранении в силе решений нижестоящих инстанций о проведении повторного судебного слушания.
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Анастасия Чинкова