Под Балашихой потушили лесной пожар

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар вспыхнул на территории Озёрного участкового лесничества — в одном километре от микрорайона ВНИИПО городского округа Балашиха, на тушение потребовалось почти три часа, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Возгорание заметили местные жители и сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Площадь пожара составляла 0,01 гектара. На тушение направили шесть лесных пожарных и три единицы техники. Тушение заняло чуть менее трёх часов». — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. В настоящее время ведётся работа по установлению виновного в поджоге.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что поджог, ставший причиной лесного пожара, карается крупными штрафами: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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