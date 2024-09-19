Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные действия

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В городе Тутаеве Ярославской области правоохранители начали серию оперативных мероприятий. Их проводят полицейские совместно с бойцами Росгвардии.
Накануне вечером силовики провели серию задержаний в одном из спальных районов города, сообщает РИА Новости. Сообщается, что были задержаны около 20 человек, приехавших из Рыбинска «на разборки». ОМОН уложил пассажиров и водителей внедорожников лицом на землю, после чего их увезли в отдел полиции.
Кроме того, ОМОН и СОБР задержали участников массовой драки в Центральном парке. Сейчас выясняется, являлась ли она частью того же конфликта с приезжими из Рыбинска. В УМВД выясняют все обстоятельства происшедшего. Правоохранительные органы держат ситуацию в городе под контролем.
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