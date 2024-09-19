Фото: Sputnik/Ramil Sitdikov
Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Напомним, что в среду у головного офиса Wildberries в Москве раздалась стрельба. В пресс-службе компании сообщили, что стрельбу открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, который утверждал, что приехал на переговоры.
В результате стрельбы пострадали 7 человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных повреждений 2 человека скончались.
«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков
По данным канала, кроме Бакальчука, обвинения также были предъявлены еще шести участникам инцидента.
Стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям, включая «Покушение на убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Самоуправство» и «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
В июле Willdberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы RUSS, что не удовлетворило Владислава. Вместе с этим начался бракоразводный процесс в семье Бакальчуков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
«Что ты творишь?»: Бакальчук записала видео после стрельбы в офисе Wildberries
СК РФ допрашивает Бакальчука после стрельбы в офисе Wildberries
В Wildberries раскрыли, кто открыл стрельбу у главного офиса компании
Дарья Осипова