В Подмосковье поймали двух похитителей вейпов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух мужчин, подозреваемых в краже товаров из табачных магазинов, задержали в Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что задержанные монтировкой вскрыли дверь магазина на улице Дружбы, проникли в помещение, сложили в тележку вейп-системы и жидкости для их заправки, вывезли из магазина, погрузили в машину и уехали. Сумма ущерба составила 260 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полицейские сумели установить личности подозреваемых. Их задержали рядом с их машиной при попытке обокрасть ещё один магазин — на улице Космонавтов.
Задержанными оказались мужчины 43 и 54 лет, один из которых ранее уже был судим за кражу. Злоумышленники рассказали, что украденное продали, а деньги потратили. Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершённым в Московской области.
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